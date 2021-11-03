Matías McCluskey exhibe a Luis Miguel como un adicto a las drogas.

Matías McCluskey arremete contra Luis Miguel y su serie.

Aunque Luis Miguel advirtió hace unos días a través de sus redes sociales que lo contado en su serie no es 100 por cierto verdad, a pesar de estar basada en hechos reales, los reclamos por lo mostrado en la tercera y última temporada no se han hecho esperar.

Y es Matías McCluskey, hijo de Alex McCluskey, fallecido mánager del cantante, quien furioso lanzó el primer ataque.

Matías se queja de que la trama presenta a su padre como un traidor y un extorsionador al exigirle dinero a Luis Miguel a cambio de retirarle una demanda por plagio que puso en riesgo el lanzamiento de su álbum Nada es igual.

Es un hijo de put… mira que poner a mi padre como extorsionador… es un cobarde. Cuando vi la serie dije: ‘Te metiste con la persona equivocada’

Recuérdese que al estrenarse la segunda temporada, Matías ya había hecho un extrañamiento legal a la compañía productora y a la plataforma que transmite la serie, por relatar hechos que involucran a su padre y que asegura nunca ocurrieron.

Ya había deshonrado a mi padre… la plata que le pagó a mi padre no tiene nada que ver con la canción… fueron dos años después, que no venga con estupideces

Que dé la cara, que me diga cuándo y dónde nos encontramos, todo lo que está haciendo es quedar como víctima y como estúpido. No tengo ningún problema en decirlo, la educación mía se terminó

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Matías McCluskey asegura que Luis Miguel se drogaba

Y más que molesto, deja claro que esta vez procederá en contra del mismo Luis Miguel, cuyas debilidades y adicciones destapa al vuelo.

Yo nunca me metí con tu mamá, hermanas y ni contigo me metí. Siempre te defendí, siempre me preguntaban sobre tu salud y decía otra cosa, pero es momento de decir la verdad… lo que me callé, lo voy a decir ahora

Luis Miguel es un adicto de mierd… estabas tan drogado que no te dabas cuenta de que la gente te estaba robando

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