Luis Miguel se presentó con éxito en Monterrey en el inicio de su gira en México

Tal como se había anunciado, Luis Miguel arrancó este martes su gira de conciertos en México, presentándose en Monterrey ante poco más de 17 mil personas. Durante hora y media, el cantante interpretó sus grandes éxitos, siendo su única interacción con el público un dron con el que se grababa a sí mismo teniendo de fondo a los asistentes.

Una de las sorpresas de la noche ocurrió con el tema “Por debajo de la mesa”, pues una pareja se comprometió en matrimonio ahí mismo y fue tanta la euforia por ver al ‘Sol’ de manera gratuita que algunos fanáticos se quedaron al exterior del estadio para disfrutar la velada.

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¿Cómo reaccionaron sus fans? Nuestras cámaras captaron a algunos fans de Luis Miguel, los cuales se mostraron eufóricos, tanto así que le lanzaron porras y palabras de amor.

¿A dónde fue Luis Miguel después de su show en Monterrey?

Al término del show, Luis Miguel salió escoltado por este impresionante convoy que recorrió las principales avenidas de Monterrey, hasta llegar casi a la media noche a un exclusivo restaurante de la colonia Del Valle, en San Pedro Garza García y que según trascendió, fue reservado exclusivamente para él y sus acompañantes, entre ellos Michelle Salas y su esposo Danilo Díaz, Alejandro Basteri, su novia Mariana Otero y los padres de esta, además de tres amigos.

Mientras los comensales cenaban, a las afueras del lugar se escuchaba música de Frank Sinatra y hasta del propio Luis Miguel. Pasadas las tres y media de la mañana comenzó la intensa movilización por parte de la seguridad privada del cantante, obstaculizando a la prensa con estas sombrillas, aunque no contaban con que una vista aérea sí permitiría captar a Michelle Salas, a su esposo y a otros acompañantes.

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¿Dónde se está quedando Luis Miguel?

El convoy se dirigió a un exclusivo hotel en la zona de Valle Oriente del mismo municipio donde Luis Miguel estaría ocupando la suite presidencial, con un costo de entre 45 y 50 mil pesos por noche.

Este miércoles, Luis Miguel ofrecerá su segundo concierto en Monterrey, mientras que en la Ciudad de México ha sido citado a comparecer por la deuda de pensión alimenticia que está pendiente con la madre de sus hijos desde 2019.

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