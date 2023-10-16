Así fue la sorprendente boda de Michelle Salas y Danilo Díaz

Tal como lo reveló Ventaneando, Michelle Salas contrajo matrimonio la tarde del pasado sábado en la finca IL Borro en la provincia de Arezzo en la Toscana italiana, pero esa no fue la única previsión cumplida, pues tal como también lo adelantamos, desde el viernes, Luis Miguel arribó al evento abordo de un helicóptero, procedente del aeropuerto de Florencia, a donde viajó en un vuelo privado desde Miami, Florida, tras ofrecer un concierto en esa ciudad.

¿Cómo fue la llegada de Luis Miguel?

Captadas por nuestras cámaras, las imágenes de su llegada al lugar, acompañado de todo un séquito, le han dado la vuelta al mundo. A su descenso de la aeronave, el cantante abordó un auto en el que partió escoltado por otros vehículos.

El cantante, habría llegado muy a tiempo para la boda religiosa, en la que se dice, encaminó a su hija al altar, en el último tramo, luego de que Stephanie Salas, entregara la estafeta, según lo muestran las fotos compartidas por una revista, a la que Michelle otorgó la exclusiva del enlace, nuestras cámaras pudieron captar ligeramente el audio de la misa oficiada en español, así como la salida de algunos de los invitados que fueron trasladados desde la iglesia, hasta el banquete en diversas camionetas y carros de golf, y fue a bordo de uno de estos que vimos pasar a Alex Basteri, hermano de Luis Miguel y a su novia Mariana Otero.

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Estos son algunos detalles de la Boda de Michelle Salas

Por cierto que el traslado de los invitados de la iglesia al banquete, fue tan a cuentagotas, que se requirieron, al menos de 30 limusinas y varios carros de golf, que realizaron incontables vueltas de un lugar a otro.

El hermetismo y misterio del enlace, era tal, que incluso una de las camarógrafas oficiales del evento, no la dejaban pasar, es que el personal de seguridad, tenía la consigna de mantener a curiosos y prensa a raya, aunque solo nuestra cámara y la del canal español Telecinco, estaban ahí.

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No obstante, pudimos saber que el despliegue de recursos para la ambientación de la boda fue espectacular, tal como relataron, varios de los floristas, uno de ellos el encargado del ramo de Michelle Salas, de la compañía Simone Bertino, famosa en el negocio de la florería en toda Europa, desde hace cuatro generaciones.

El domingo, Luis Miguel habría partido tal como llegó, a bordo de un helicóptero, cuyo despegue resonó en medio de la actitud de la mañana, mientras el resto de los invitados se reponían del la trasnochada y se alistaban para el broche final.

