Luisito Rey confunde a Edwin Luna con Eduin Caz; ¿cómo reaccionó el cantante?

Después de varios años de incertidumbre en el que las polémicas personales no lo dejaron brillar, parece ser que Luisito Rey ha vuelto a ser ese personaje que todos amaron en YouTube gracias a su personalidad y a su característico humor. Ante ello, el youtuber se ha vuelto tendencia en redes por confundir a Edwin Luna con Eduin Caz. ¿Cómo reaccionó el cantante?

Vale mencionar que Luisito Rey fue parte del W2M Crew y, de hecho, fue uno de los integrantes más importantes que el grupo tuvo durante mucho tiempo. Su popularidad fue tan grande que llegó a formar parte de una de las ediciones de La Isla, programa de Azteca UNO; lamentablemente para su causa, el creador de contenido no pudo llegar a la gran final de dicho certamen.

Luisito Rey confunde a Edwin Luna con Eduin Caz

Dentro del contenido que ha realizado últimamente, destaca que Luisito Rey se ha dedicado a entrevistar a distintos famosos a través de una serie de preguntas un tanto incómodas que suelen ver su verdadera personalidad. En este caso el indicado fue el cantante Edwin Luna, quien reaccionó de manera llamativa cuando el youtuber lo confundió con Eduin Caz , integrante de Grupo Firme.

“¿Qué pasó? No eres el primero que me dice así. No es una falta de respeto porque es un buen amigo, pero es Edwin Luna, por favor”, respondió el cantante cuando fue confundido por el estelar de Grupo Firme. Como era de esperarse, su reacción generó una serie de comentarios en las redes, mismos en donde la mayoría celebró su buen sentido del humor.

Biografía de Edwin Luna

Originario de Monterrey, Nuevo León, Edwin Luna ha sabido sobresalir dentro de la industria musical a través del regional mexicano. Después de fundar La Trakalosa de Monterrey en 2010, su carrera como solista logró convertirlo en uno de los exponentes más importantes del género, hecho que lo ha ayudado a sobresalir a nivel nacional e internacional gracias a sus éxitos.