Edwin Luna le hace broma pesada a Kimberly Flores. (VIDEO)

Edwin Luna se ha convertido en uno de los famosos más queridos del regional mexicano, pero al mismo tiempo uno de los más polémicos de estos tiempos.

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Recordemos que en los últimos meses ha tenido varias polémicas con su esposa Kimberly Flores, pero han logrado superar cada obstáculo gracias a su amor.

La broma de Edwin Luna a Kimberly Flores

La pareja constantemente comparte con sus seguidores la divertida relación que han llevado pese a todas las polémicas que les han surgido, tal es el caso de la broma pesada que le hizo el cantante a Kimberly Flores, situación que molestó a la modelo.

Y es que Edwin Luna decidió espantar a Kimberly Flores mientras cargaba unas cosas para la decoración de su nuevo negocio. Por medio de su cuenta oficial de Facebook, la modelo informó que se encontraba molesta con su esposo.

Estoy muy enojada con mi marido Edwin Luna

En el video se puede observar cómo Edwin Luna se esconde detrás de una puerta y espera a que Kimberly Flores se acerque para asustarla.

Sin embargo, la modelo tenía una maceta y otras cosas en las manos, por lo que requirió ayuda de una de las cómplices de Edwin Luna para recogerlas tras el susto de su esposo.

Ni me ayudas y la ma... no me grabes…

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Kimberly Flores mencionó que esta no es la primera vez en que Edwin Luna se aprovecha del momento para hacerle una broma.

Posteriormente, Edwin Luna se acercó a ella riéndose para ofrecerle disculpas y aunque al principio Kimberly Flores se mostró difícil, terminó por perdonarlo.

