Hijas de ‘La Prieta Linda’ despiden a su mamá con emotiva misa.

Amigos y familiares se reúnen para despedir a Queta Jiménez.

Nuestro querido Ricardo Manjarrez llegó al último adiós de Queta Jiménez La Prieta Linda en una funeraria ubicada en Félix Cuevas de la Ciudad de México.

El conductor de Ventaneando platicó con las hijas de la fallecida cantante, minutos antes de la misa e incineración de La Prieta Linda, quien murió a los 88 años el día de ayer.

Isabel, Érika y Velia, hijas de Queta, confirmaron que las cenizas de su madre serán llevadas a la iglesia de San Agustín en Polanco, junto a su padre Raúl Vieyra.

“La verdad estamos muy contentas por cómo ustedes la han cuidado, protegido y han estado con ella. Ella siempre valoró el trabajo de los medios porque se casó con un periodista y sabía qué complejo es el trabajo del periodismo”, expresó Velia a las cámaras de Ventaneando.

“Para mí ha sido una pérdida y un dolor muy grande porque se fue una gran estrella, pero más que nada, fue para mí una gran persona, una gran madre y una excelente mamá que siempre estuvo al pendiente. Estuvimos muy unidas mi mamá y yo”, expresó Érika sobre su querida progenitora.

“Mientras está la tristeza, de pronto te das cuenta que la gente la sigue queriendo, que sigue teniendo comentarios maravillosos, he visto cosas muy bonitas escritas en Twitter y estoy muy orgullosa”, continúo Isabel, otra de las hijas de La Prieta Linda.

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Velia Vieyra rompe el silencio ante las cámaras de Ventaneando

Velia viajó de Miami a la Ciudad de México para dar el último adiós a su madre, quien falleció el día de ayer a las 2:00 de la tarde aproximadamente.

Doña Velia llegó en compañía de su hijo para despedir a la querida intérprete de música regional mexicana.

“Murió tranquila, murió en su hogar, murió rodeada de sus hijas, mis hermanas ya están acá. Estuvo tranquilo. La disfrutamos mucho”, expresó Velia en exclusiva para Ventaneando.

Velia confirmó que su mamá tuvo una operación de pierna hace algunos meses; sin embargo, Queta Jiménez falleció debido a un paro.

Hace como año y medio se había caído, había tenido una operación en la pierna y estaba en proceso de levantarse, entonces le estaba echando muchas ganas con sus terapias, pero así es esto…

Sé que le dio un paro, trataron de reanimarla, pero ya no lo logró, pero murió tranquila y contenta

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