Jorge Alberti contó su experiencia en el hospital al padecer Covid-19 .

Jorge Alberti platica lo que vivió teniendo COVID-19 en el hospital.

Jorge Alberti permaneció internado en el hospital durante dos semanas y media por Covid-19. Sin embargo, el actor tardó en darse cuenta de que padecía la enfermedad, así lo contó a Ventaneando en una videollamada.

Me empezó con dolor de cabeza, fiebre muy alta, no bajaban de 104, escalofríos, a mí anteriormente me habían pasado cosas así y como yo siempre me alimento bien y yo tomo vitaminas y no lo tomé como el Coronavirus, en este caso el Delta que es peor

El histrión pensó que se trataba de una simple gripe y se quedó en casa, hasta lavó su auto y fue al gimnasio, pero cuando a su hija le hicieron una prueba en la escuela de actuación en la que actúa, una las mamás de los niños salió positivo y su hija también. Entonces fue al hospital a hacérsela también y salió positiva.

Dos veces fui al hospital y me regresaron a mi casa... en menos de 24 horas empecé a sentirme mucho peor, me bajó la oxigenación a 76, horrible y ahí si mi esposa me dice ‘nos vamos’... ahí si me dijeron ‘hay que hospitalizarte’ y me metieron al área de cuidados intensivos

Te puede interesar: Lupita D’Alessio por fin podrá regrabar sus éxitos de los años setenta.

Jorge Alberti valoró a su familia y lamenta no haberse vacunado antes

Su experiencia al padecer Coronavirus hizo que Jorge Alberti valorara más a su familia y no le tomara importancia a cosas superficiales, incluso esperarará los 90 días para poderse vacunar, cuando antes no quería hacerlo.

Todavía no he podido hacer ejercicio... esto perdiendo demasiado peso durante toda la enfermedad, a mí no me gusta y menos de esa manera.

También podría interesarte: Susana Zabaleta nos reveló su nuevo proyecto en el teatro.