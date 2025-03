Lupita D’Alessio ya salió del hospital: ¿cuál es su estado de salud?

Luego de haber encendido las alarmas, Lupita D’Alessio , mejor conocida como ‘ La Leona Dormida ’, fue dada de alta luego de haber sido hospitalizada de emergencia por un virus que comprometió sus pulmones.

Hace unos días la cantante declaró a Ventaneando que afortunadamente no era nada grave y pronto sería dada de alta, incluso aseguró que pospondría sus conciertos pactados en la Ciudad de México y regresaría a su casa en la playa para guardar reposo.

Lupita D’Alessio habla con Pati Chapoy desde el hospital donde se recupera [VIDEO] En exclusiva, Lupita D’Alessio aclara su estado de salud desde el hospital donde se encuentra en recuperación.

“Ya mucho mejor, gracias a Dios fue un virus que me atacó a mis pulmones y se inflamaron, como yo vivo al nivel del mar y la altura es casi de 2,300 metros de altura, pues no puedo hacer un concierto el próximo fin de semana en La Maraka, por lógica”, agregó Lupita D’Alessio.

“No es grave Pati, no es grave, hay que rehabilitarse, hay que cuidarse, hay que llevar un tratamiento y ya no tengo 15 años tengo 71, entonces me voy a Cancún esta semana, yo sigo aquí en el hospital y me darán de alta jueves-viernes para irme tres semanas”.

¿Cuándo saldrá del hospital? La mañana de este jueves Jorge D’Alessio, informó que su madre ya fue dada de alta luego de pasar varios días internada en un nosocomio de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de Instagram, Jorge D’Alessio, integrante del grupo Matute, expresó su agradecimiento por el apoyo brindado durante estos días en los que su mamá estuvo hospitalizada. “Acaban de dar de alta a mi mamá, gracias a Dios” y agregó que “gracias a todos por todos sus mensajes llenos de amor hacia mi madre. TE AMO Lupita D’Alessio”.

¿Qué le pasó a Lupita D’Alessio?

Como mencionamos anteriormente, la intérprete de “Mudanzas”, “Inocente Pobre Amiga”, “No Preguntes Con Quién”, “Ese Hombre”, “Acaríciame” y “Mentiras”, entre muchas otras, fue diagnosticada con una infección en los pulmones que le provocó que se le inflamaran.