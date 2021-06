Luz Elena González también cayó en las redes de seducción de Luis Miguel.

La estrella de la pantalla chica recordó con nostalgia el breve, pero tórrido amorío, que tuvo con el llamado “Sol de México”.

Con la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” nos quedamos con ganas de saber más sobre sus romances, sin embargo, recientemente han salido a la luz relaciones que no sabíamos que había tenido “Micky”.

Una de las que salió con el cantante de “La Incondicional” fue Luz Elena González quien recientemente habló por primera vez de la breve relación que tuvieron.

Luego de que saliera a la luz que el cantante mantuvo una relación con Alejandra Ávalos, Lucía Méndez y que incluso pretendiera a Verónica Castro, González fue cuestionada sobre cómo fue el breve romance que tuvieron.

La también cantante aseguró que la época en la que salió con Luis Miguel fue muy feliz, pese a que no trascendió: “Tendría que perder la memoria para no acordarme. Fue una etapa bonita de mi vida, una amistad linda, salimos, no se dio, pero la verdad es que muy bonito”.

Luz Elena también habló sobre unas fotos que se hicieron muy famosas del momento donde ambos fueron captados en un famoso antro en Acapulco: “Me dijo: ‘Vamos al Baby’, y yo: '¿Seguro quieres que vayamos al Baby?’, él dijo ‘Sí claro, vamos a bailar’... y bueno fueron las fotos que ustedes vieron. Bailaba bien, ¿No lo han visto en sus conciertos?”.

La actriz mexicana destacó la sencillez de Luis Miguel, de quien aseguró también baila muy bien: “Al lado del Baby, había un antro de música tropical y de ahí nos fuimos. Y comimos unos hot dogs que estaban ahí fuera”.

Por último, aseguró que Luis Miguel es un hombre muy atractivo, carente de defectos y con una personalidad muy fuerte: “Es un hombre guapísimo. Yo siempre he creído que es un hombre muy guapo, con mucha personalidad”.

Por otro lado, González también habló de otra de sus exparejas, Rafael Amaya: “Nosotros dejamos de tener comunicación hace 17 años. Me da gusto que la gente esté bien y siempre les voy a desear lo mejor. Yo con él viví una época maravillosa de mi vida. Estaba muy enamorada y fue alguien muy especial”.

Luz Elena también tocó el tema de las adicciones del actor de la pantalla chica y se alegró de que ya haya salido de rehabilitación: “Sí me sorprendió lo que le pasó, pero me dio mucho gusto que esté tomando este nuevo camino y retome su vida. Ojalá así siga, tiene una familia muy hermosa”.

