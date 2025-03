Lyn May lanza fuerte mensaje sobre su muerte; ¿qué le está pasando?

Lyn May , vedette mexicana que actualmente tiene 72 años de edad, dejó a todo el mundo del espectáculo en shock. Y es que, en un reciente encuentro con medios de comunicación, la también cantante se sinceró al hablar sobre su muerte. Sin embargo, sorprendió a todos al predecir que ella sería la próxima en pasar al ‘más allá’.

¿Lyn May predijo su propia muerte?

Fue a través de un encuentro con la prensa que May se mostró realista, al revelar que ella sería la siguiente personalidad por la que la muerte vendría: “Uno sabe que se va a ir, pero es la realidad, soy la que sigo, todas las vedettes ya se fueron y yo soy la última que queda, entonces a lo mejor digo, ‘yo soy la que sigo’”, expresó, dejando a los presentes con evidente preocupación.

En este sentido, la prensa cuestionó el estado de salud de Lyn May , por lo que la bailarina respondió: “Estoy muy bien de salud, por el ejercicio. Pero la verdad a veces cuando se va alguien que quieres tanto y últimamente se han ido muchos compañeros con los que he trabajado, he estado con ellos, la verdad sí duele, sí duele”, reveló.

Así mismo, confesó que, a meses de la muerte de Dulce, la cantante, sigue procesando la noticia. Recordemos que ambas eran muy buenas amigas: “Todavía me duele muchísimo, no lo puedo asimilar todavía porque estuvimos mucho tiempo trabajando juntas, conviví con ella y la conocí como realmente era”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a las declaraciones de Lyn May?

Como era de esperarse, sus palabras generaron múltiples reacciones en las redes sociales, por lo que comentarios como “Ay no Lyn May, que viva muchos años más”, “Te queremos muchos Lyn May”, “Se ve que está triste de ver a sus compañeros irse del mundo de los vivos”, “Larga vida mi Lyn May” y “No Lyn May, no se puede ir todavía”, se pueden leer redes sociales.