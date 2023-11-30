¿Se va? Macky da inesperada noticia en Exatlón México (VIDEO)

La competencia ha ido tomando un ritmo muy importante dentro de las playas de Exatlón México, donde los atletas luchan todo los días por sumar puntos y poder llegar a las semanas finales del reality más demandante de la televisión mexicana.

Sin embargo, también tienen juegos en donde pueden ganar premios sorprendentes, aunque la suerte siempre juega un factor determinante al momento de hacer una elección, más cuando se trata del Duelo de los Enigmas.

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¿Qué pasó a Macky en el Juego de los Enigmas?

Los azules, ayer se quedaron con el codiciado Duelo de los Enigmas, aunque al momento de hacer la selección de las cajas, la líder del equipo, se llevó una gran sorpresa, luego de ver el premio que le había tocado.

La situación, causó una gran polémica entre los integrantes del equipo azul, ya que Jawy y Andrés Fierro, le hicieron varias bromas a Macky, quien realmente estaba afectada, pues tenía expectativas muy altas con su premio.

El problema en la vida es tener expectativas, y yo tenía grandes expectativas de poder llevar a la casa y hacerme un licuado, y ver mínimo una licuadora. Me entregan esto, bueno, se que para cualquier persona puede ser gracioso, pero si estuve a nada de colapsar. Ni siquiera se batía el plato, entonces no, me siento fatal

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Al final, todo va a quedar en un triste recuerdo, pues la competencia sigue y Macky es una de las atletas más entregadas dentro de las playas de Exatlón México.