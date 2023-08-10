Mafe Walker reaparece con una impactante advertencia para agosto

El siempre intrigante y enigmático mundo de los ovnis y la vida extraterrestre ha vuelto a captar la atención mundial. Esta vez, no se trata de una película de ciencia ficción o un rumor conspirativo, sino de declaraciones concretas provenientes de exmiembros del Ejército estadounidense que afirman la existencia de seres alienígenas. A raíz de estas revelaciones, resurge la figura de Mafe Walker, una conocida, autoproclamada, experta en fenómenos cósmicos, quien ha emitido una advertencia impactante para este mes de agosto.

En medio de un creciente interés en lo desconocido, su mensaje plantea preguntas profundas sobre el futuro de la humanidad y su relación con lo que yace más allá de nuestro planeta. Pero, ¿qué fue lo que dijo?

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¿Qué dijo Mafe Walker y cuáles son sus perturbadoras predicciones?

Mafe Walker, conocida por su controvertida afirmación de comprender y comunicarse en lenguaje alienígena, ha reaparecido en el escenario con una advertencia que ha dejado a muchos perplejos y dubitativos.

A través de sus redes sociales, la mujer compartió un fragmento de video que captura la audiencia del Congreso antes mencionada. En su mensaje, Walker conectó las afirmaciones de los militares retirados con un mensaje profundamente espiritual y de transformación cósmica: "Ya vamos sintiendo la frecuencia en el planeta Tierra. Todo empieza a conectar con lo que vibra el corazón en tod@s", escribió.

La advertencia más impactante de Mafe Walker se refiere a un evento que, según sus afirmaciones, ocurrirá en agosto: el "gran flash solar". En este sentido, la mujer capaz de hablar en lenguaje extraterrestre sostiene que este fenómeno cósmico tendrá un efecto profundo en la humanidad, instando a las personas a prepararse para integrar la información y códigos que se transmitirán durante este evento.

El planeta se prepara para la 5D. Gran cierre de ciclos de líneas de tiempo 3D liberación de Karmas, memorias densas. Nos preparamos para recibir el gran flash solar en Agosto. Integramos la información/códigos en nuestro ADN y cuerpos KA de energía y físico.

Finalmente, invitó a las personas a buscar puntos vórtices de alta vibración en el planeta, donde, según ella, razas benevolentes están ayudando en la transición hacia una vibración más elevada.

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