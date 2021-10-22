FOTOS | Comparan a Maite Perroni con Karla Panini en redes sociales.

Hace unas semanas te contamos sobre las declaraciones que una revista había dado sobre Maite Perroni, a quien acusaban de haber sido la causante de la separación de Claudia Martín y Andrés Tovar... ¡Y la actriz lo negó! Recientemente, la misma Perroni subió fotos románticas con Tovar, confirmando su relación con él, así de los internautas no dudaron en comenzar a hacer memes comparándola con Karla Panini. Te contamos...

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Claudia Martín y Andrés Tovar se separaron con rumores de que la razón era Maite Perroni.

Hace unos meses, Claudia Martín y Andrés Tovar anunciaron su separación y una revista comenzó el rumor de que el rompimiento tenía nombre y apellido, Maite Perroni. Pues recordemos que días antes, la ex-integrante de RBD también anunció su separación de Koko Stambuk luego de más de siete años de relación.

La revista dijo que Maite tenía meses engañando a su pareja con un hombre casado, Andrés Tovar, quien estaba casado desde 2019 con la actriz Claudia Martín. Según la revista, una amiga de Claudia les confirmó que la actriz los cachó y por eso decidió terminar su relación con el productor.

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Maite Perroni confirma relación con Andrés Tovar y la comparan con Karla Panini.

Sin duda, Karla Panini se ha convertido en una de las mujeres más odiadas en México, esto debido a su polémica historia de amor con Américo Garza, quien fuera pareja sentimental de su mejor amiga y compañera de trabajo, Karla Luna, ¡sí, le bajó eal esposo a su mejor amiga! Lamentablenente Luna falleció de cáncer hace algunos años y sus hijas se quedaron a cargo de su padre y su mejor amiga, ahora esposa de su exesposo... ¡Ahí la razón por la que internautas odian a Karla Panini!

Ahora usuarios de redes sociales dividen su hate entre Panini y Perroni, luego de que el pasado miércoles Maite confirmara su romance con el productor Andrés Tovar, luego de los rumores que ella misma había negado. Los mexicanos son rápidos para hacer memes y así fue, estos días la actriz ha sido tendencia en redes sociales, ¡y hasta memes le han hecho comparándola con Panini! Chécalos todos AQUÍ.

