Marie Claire Harp arreteme contra Ana Bárbara con fuerte mensaje.

Marie Claire Harp, novia de José Manuel Figueroa, nos puso al tanto de cómo va la recuperación del cantante tras la cirugía a la que se sometió para arreglarle una lesión de tendones en un brazo.

“Va muy muy bien. Fue una operación, aunque parezca facilita, fue sumamente complicada: se sustituyó uno de los tendones por injerto con unas ligas, entonces ahí va”, expresó.

“Se va recuperando bastante bien. Si no se operaba, y si el único tendón que sostenía el músculo se le desgarraba, el brazo podía quedarle así… ya no iba a poder tocar guitarra, ni montar a caballo, como artista eso es terrible”, continuó la presentadora.

Marie Claire Harp asegura que el cantante se encuentra recuperándose con éxito.

Él ya llevaba una lesión y yo le decía: ‘te tienes que operar’, hasta que un día, él haciendo su trabajo en tarima, le empezó a doler y a doler

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Marie Claire Harp manda mensaje a Ana Bárbara

En otros temas, la conductora y modelo venezolana defendió a su prometido de los reclamos de Ana Bárbara, luego de que José Manuel afirmara que la autoría del tema Fruta Prohibida es de él.

“La canción Fruta Prohibida la escribió José Manuel Figueroa. ¿Qué robo? Nadie le ha robado nada a nadie. Aquí las leyes son iguales para el hombre y para la mujer. Ya se están haciendo todas las evaluaciones y las pruebas pertinentes para saber qué está sucediendo”, expresó defendiendo a su novio.

La conductora venezolana asegura que la canción Fruta Prohibida es de José Manuel Figueroa, pues es un “extraordinario compositor”.

“Mucha gente pregunta que por qué hasta ahora, pues bueno, porque se determinó que registró otra canción de él, que él iba a registrar para su segundo disco. No es una canción, son dos o tres”, declaró.

“A parte de ser un extraordinario cantante, es un gran compositor, él no tiene por qué decir ‘amanecí con ganas de quitarle una canción a alguien’. En una entrevista ella dijo que era machista, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Dice que ese es su derecho, pues que lo demuestre y ya”, concluyó.

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