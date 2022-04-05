Así fueron vistos Diego Luna y Mariana de Tavira en la CDMX.

El amor está en el aire, así lo pudimos constatar cuando nuestro lente captó a Marina de Tavira y Diego Luna en un restaurante al sur de la Ciudad de México, el pasado fin de semana.

Recordemos que, desde el inicio de su romance en 2019, la pareja ha evitado a toda costa ser fotografiados en situaciones románticas y, desde luego, los cuestionamientos sobre la relación que mantienen.

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Sin embargo, esta vez pudimos percatarnos de la complicidad que existe entre ellos, pues durante la comida Diego Luna se mostró atento en todo momento, mientras ella, sonreía entre comentario y comentario.

Por cierto, que para pasar desapercibidos, la pareja se instaló en una de las mesas más alejadas de los otros comensales, aunque no se escaparon de nuestras cámaras. A la salida del lugar, esto es lo que pudimos cuestionarles.

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La pareja se dejó ver junta en los Premios Platino

Recordemos que, desde que empezó su relación, no se han dejado tomar fotos y menos en situaciones románticas, aparte a todos los eventos tratan de ir muy escondidos para no ser captados por las cámaras de los medios de comunicación.

Uno de los reconocimientos más recientes que recibió Diego Luna, fue en la octava edición de los Premios Platino en donde se dejó ver de la mano de Marina de Tavira y resaltó el significado de este premio.

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