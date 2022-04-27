VIDEO: Asegura que su madre “mató" a su padre para ocultárselo a él.

Las historias de cada familia son completamente diferentes y, aunque todas son extraordinarias, siempre hay alguna que logra sorprender a todos por lo complicadas que pueden llegar a ser y las travesías que pasan las familias.

En muchas ocasiones las madres toman decisiones que piensan que son lo mejor para sus hijos, pero en algunos casos no es así y les hacen daño sin darse cuenta del dolor que les causan a sus hijos.

Te puede interesar: Mis hijas viven de los hombres, pero ella es la menos adecuada para reclamar.

Este es el caso de Dante y su hermano, quienes vivieron lejos de su padre por la decisión de su madre, ahora vienen a Acércate a Rocío a contarnos todo lo que han vivido.

Mi mamá nunca supo el daño que nos hizo al habernos separado de nuestro padre. Me siento muy molesto, porque toda la vida viví engañado por mi madre, ya que nos ocultó durante toda nuestra vida que mi padre había muerto en un accidente y resulta que el año pasado con la pandemia nos contó que mi padre vivía

El impacto de que su padre se encontraba vivo

La noticia sobre que su padre se encontraba vivió fue un duro golpe para estos hermanos que tuvieron una infancia muy dura estando mucho tiempo solos, situación que los marcó de por vida.

La señora tomó la decisión al descubrir que su pareja estaba casado, por lo que decidió tener a sus hijos sola y no registrarlos ni siquiera con sus propios apellidos como madre soltera y, eso cambió la vida de sus hijos.

Yo caí en drogas a la edad de 25 años salí de un reclusorio estuve 10 meses por robo… No fue grato vivir la experiencia de un reclusorio, Actualmente se puede decir que tengo tres años de sobriedad… Yo no me puedo integrar a la sociedad totalmente…

También te puede interesar: Juan Pablo Medina revela si llegó a pensar en el suicidio tras perder su pierna.

Sin duda las decisiones que en ocasiones toman nuestros padres, pueden marcar nuestra vida para siempre, ya sea para bien o para mal.