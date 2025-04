Mamá de Gala Montes confiesa que desea colaborar con la madre de Poncho de Nigris

Los primeros meses de este año han traído consigo la evolución en cuanto a popularidad se refiere de dos mujeres que, si bien ya contaban con ciertos seguidores, estos aumentaron de manera considerable. Nos referimos a Crista Montes y a Leticia Guajardo, quienes son nada más y nada menos que las madres de Gala Montes y Poncho de Nigris, respectivamente hablando.

A raíz de la popularidad que sus hijos concretaron en redes sociales, tanto la madre de Gala Montes como la de Poncho de Nigris lograron conectar con una audiencia lo suficientemente llamativa como para ser queridas y odiadas por igual. Ahora, es Crista quien ha dado un paso al frente al asegurar que nada le gustaría más que realizar una colaboración con Leticia.

¿Mamá de Gala Montes hará una colaboración con la madre de Poncho de Nigris?

Durante una charla con el portal TV Notas, Crista Montes, madre de Gala Montes , aseguró que tiene en mente realizar una colaboración con Leticia Guajardo. En este punto vale decir que la relación entre ella y Poncho de Nigris no es para nada positiva, un hecho sumamente similar a lo que vive Crista con la actriz y cantante mexicana, la cual se ha vuelto tendencia por sus conflictos con Adrián Marcelo.

“La mamá de Poncho es maravillosa en las redes sociales. Es mucho más divertida que muchas chavitas. He visto que hay jovencitas que solo se quedan quietas. Espero no tardar en hacer contenido y amistad con Leticia, ya me he acercado un poco a ella. No sé qué tipos de videos haríamos juntas; sin embargo, ya di el primer paso y ya la sigo en todos lados”, mencionó Crista Montes.

¿Cómo fue su experiencia con Adrián Marcelo?

Fue durante el mes pasado que Crista Montes sorprendió a propios y extraños al concederle una entrevista a Adrián Marcelo , uno de los enemigos más importantes que su hija, Gala Montes, tiene. Vale decir que el comunicador le habría ofrecido hasta un millón de pesos por la charla, cantidad con la que se habría hecho una serie de arreglitos estéticos en el rostro.