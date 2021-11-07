Fher de Maná triunfó en los memes en la pelea de Canelo.

Como una muestra de solidaridad, amistad y triunfo, Fher de Maná acompañó camino al ring a su paisano Saúl Canelo Álvarez para su pelea contra Caleb Plant en el MGM Grand Arena de Las Vegas.

Según era Fher de Maná...



Yo: pic.twitter.com/SF5ofMV2vC — Luisito Rey (@LUISlTOREY) November 7, 2021

'El Rey' fue el tema que interpretó el vocalista de la banda jalisciense, enloqueciendo a todos los asistentes que aplaudieron el hecho.

así se sintió la vibra de Fher el de Maná acompañando rumbo al ring al Canelo Álvarez jajajaja pic.twitter.com/Yrwvu4HnB5 — Daniel Ramírez (@ordenauta) November 7, 2021

Ataviado con un jorongo, Canelo salió a ritmo de la música de Maná al cuadrilátero, visiblemente confiado y listo para enfrentar a su gran rival.

Fher de Mana cantando en la pelea #caneloVsPlant pic.twitter.com/Iuj1wlMTc6 — Max ♕ (@MaxPower1737) November 7, 2021

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Fher recuerda a México

Como un gran homenaje a México y al pugilista, Fher salió a escena con un atuendo de pantalón y chamarra de cuero en colores rojo y negro, cantando un tema de uno de los más grandes compositores que ha dado nuestro país: José Alfredo Jiménez.

La entrada de Saúl “Canelo” Álvarez en esta ocasión con Fer de Maná, venga Saúl! #CaneloPlant 🥊



pic.twitter.com/3vDNpezWkp — Alex Orellana  (@MeDicenOre) November 7, 2021

Este hecho generó divertidos memes y de apoyo para que Canelo siga invicto como desde hace unos ochos años en los que no ha perdido ni una sola pelea.

- Échale José Alfredooooo! - ¿pero con Fher de Maná?

- ;-(

- Todo sea porque haga historia el Canelo. #CaneloPlant pic.twitter.com/tWt96UG3Yo — Jorge Robledo Vega (@JorgeRobledo1) November 7, 2021

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