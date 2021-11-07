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En Vivo

Fher de Maná triunfó en los memes en la pelea de Canelo.

El vocalista de la banda originaria de Guadalajara, Jalisco interpretó ‘El Rey’.

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Escrito por: Fabiola Hinojosa | Digital Drive

Como una muestra de solidaridad, amistad y triunfo, Fher de Maná acompañó camino al ring a su paisano Saúl Canelo Álvarez para su pelea contra Caleb Plant en el MGM Grand Arena de Las Vegas.

'El Rey' fue el tema que interpretó el vocalista de la banda jalisciense, enloqueciendo a todos los asistentes que aplaudieron el hecho.

Ataviado con un jorongo, Canelo salió a ritmo de la música de Maná al cuadrilátero, visiblemente confiado y listo para enfrentar a su gran rival.

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Fher recuerda a México

Como un gran homenaje a México y al pugilista, Fher salió a escena con un atuendo de pantalón y chamarra de cuero en colores rojo y negro, cantando un tema de uno de los más grandes compositores que ha dado nuestro país: José Alfredo Jiménez.

Este hecho generó divertidos memes y de apoyo para que Canelo siga invicto como desde hace unos ochos años en los que no ha perdido ni una sola pelea.

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