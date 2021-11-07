Fher de Maná triunfó en los memes en la pelea de Canelo.
El vocalista de la banda originaria de Guadalajara, Jalisco interpretó ‘El Rey’.
Como una muestra de solidaridad, amistad y triunfo, Fher de Maná acompañó camino al ring a su paisano Saúl Canelo Álvarez para su pelea contra Caleb Plant en el MGM Grand Arena de Las Vegas.
Según era Fher de Maná...— Luisito Rey (@LUISlTOREY) November 7, 2021
Yo: pic.twitter.com/SF5ofMV2vC
'El Rey' fue el tema que interpretó el vocalista de la banda jalisciense, enloqueciendo a todos los asistentes que aplaudieron el hecho.
así se sintió la vibra de Fher el de Maná acompañando rumbo al ring al Canelo Álvarez jajajaja pic.twitter.com/Yrwvu4HnB5— Daniel Ramírez (@ordenauta) November 7, 2021
Ataviado con un jorongo, Canelo salió a ritmo de la música de Maná al cuadrilátero, visiblemente confiado y listo para enfrentar a su gran rival.
Fher de Mana cantando en la pelea #caneloVsPlant pic.twitter.com/Iuj1wlMTc6— Max ♕ (@MaxPower1737) November 7, 2021
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Fher recuerda a México
Como un gran homenaje a México y al pugilista, Fher salió a escena con un atuendo de pantalón y chamarra de cuero en colores rojo y negro, cantando un tema de uno de los más grandes compositores que ha dado nuestro país: José Alfredo Jiménez.
La entrada de Saúl “Canelo” Álvarez en esta ocasión con Fer de Maná, venga Saúl! #CaneloPlant 🥊— Alex Orellana (@MeDicenOre) November 7, 2021
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Este hecho generó divertidos memes y de apoyo para que Canelo siga invicto como desde hace unos ochos años en los que no ha perdido ni una sola pelea.
- Échale José Alfredooooo! - ¿pero con Fher de Maná?— Jorge Robledo Vega (@JorgeRobledo1) November 7, 2021
- ;-(
- Todo sea porque haga historia el Canelo. #CaneloPlant pic.twitter.com/tWt96UG3Yo
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