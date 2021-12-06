¿Cómo y cuándo ver las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

La tradición que llena de amor y fe a todos los mexicanos llega a nuestra señal de Azteca UNO con Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe.

Este sábado 11 de diciembre, Aída Cuevas, Valeria Cuevas, Alexander Acha, Germán Montero, Joss Favela, Margarita la Diosa de la Cumbia, Edith Márquez, Aracely Arámbula y La Adictiva elevarán sus voces al cielo para cantarle a la Morenita del Tepeyac.

Cantarle las mañanitas a la Virgen es una tradición llena de fe que año con año busca enaltecer su grandeza. Celebremos juntos este sábado 11 de diciembre a las 10:45 de la noche, como una muestra de amor y respeto.

Tenemos una cita el próximo fin de semana a las 10:45 de la noche por Azteca UNO. Forma parte de una de las tradiciones más emotivas en los corazones de millones de mexicanos.

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Celebremos juntos un evento que une a millones de mexicanos

La Basílica de Guadalupe se vestirá de manteles largos para recibir a tus figuras favoritas del espectáculo, quienes cantarán a todo pulmón para la Morenita del Tepeyac.

Año tras año, los mexicanos unen sus voces para festejar a Nuestra Señora de Guadalupe, cuya imagen tiene su principal centro de culto en la Basílica de Guadalupe, ubicada en las faldas del cerro del Tepeyac en el norte de la Ciudad de México.

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