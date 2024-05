Hay momentos en los que las redes sociales pueden tornarse un tanto peligrosas y esto es aún más grave si consideramos que no se informa lo suficiente sobre estas instancias. Ahora bien, para ese caso mejor conocer de aspectos que sumen y aquí te diremos sobre la manera en que debes evitar que sepan tu ubicación en Telegram.

Comencemos expresando algo positivo sobre esta red social: es muy dinámica e incluso se ha ido tornando cada vez más popular entre el público a partir de su catalogo de opciones como también porque no es particularmente difícil de usar. Ahora bien, es también un hecho que acarrea ciertas circunstancias que pueden terminar siendo incómodas y para ello vamos a dar una explicación valiosa que puede ser un gran alivio.

¿Cuál es la manera en que debes evitar que sepan tu ubicación en Telegram?

Existe una opción llamada Personas Cerca, la misma que te exhibe a quienes se hallen cerca de tu locación y no tengas agendada dentro de tu libreta. Puede parecer un tanto inofensivo a simple vista pero la verdad es que esto puede ser peligroso para tu privacidad pues una persona puede contactarte sin tener relación alguna contigo y claro, a partir de eso tener una exposición o instancia ingrata.

Dicho eso, se ha creado una página web que usa esos datos para calcular la posición exacta en que te halles con una precisión que tiene un margen de error de entre 50 y 100 metros. Puede aparentar ser algo que no genere problemas pero la verdad es que puede haber alguien no muy amable que tenga este dato a mano para localizarte y desde ahí que mejor no estar expuesto a una instancia así. Afortunadamente desactivarla no es difícil simplemente debes desactivar la función de Personas Cerca.

Para ello debes ir a Telegram y pulsar el botón de menú que tienes en tu margen superior izquierdo y pulsar en esa función. Ahí debes hacer clic en Ocultarme que te aparecerá en rojo encima de la lista de usuarios cercanos a tu. Cuando hayas cumplido con esa instancia estarás dejando de compartir tu ubicación y con ello quienes se encuentren cerca tuyo dejarán de poder usar tus datos para rastrearte porque la función se encontrará desactivada. Y listo, con eso ya esta instancia estará plenamente solucionada.