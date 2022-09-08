Manuel Mijares está de luto tras la muerte de su madre.

Manuel Mijares se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento de su madre, doña Pilar Morán, quien falleció ayer miércoles 7 de septiembre a los 90 años, la noticia fue revelada por el periodista Javier Poza y confirmada por Ventaneando que se dio cita en la funeraría donde se encontraba la madre del intérprete de “Soldado del amor”.

Los últimos 10 años de su vida, la madre del cantante vivió en una casa de retiro, donde sus hijos acudían a visitarla. Hasta el momento, Manuel Mijares Morán no se ha pronunciado al respecto, pero sí su hermano Luis, quien habló en exclusiva para Ventaneando.

Nuestras cámaras estuvieron presentes en el último adiós de doña Pilar Morán donde el hermano de Mijares (Luis) habló al respecto.

“Tenía 90 años, gracias a Dios una vida plena muy acompañada de su familia murió tranquila y sin ninguna enfermedad, de muerte natural y gracias a Dios estamos todos juntos”, declaró Luis Mijares.

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Cuando la preguntaron sobre el intérprete de “Bella”, “No se murió el amor” y “Para amarnos más”, entre muchas otras, Luis declaró que son familia y su hermano es un miembro más de la familia, por lo que están todos juntos.

¿Se pudo despedir el hermano de Mijares de su madre? “Por supuesto todos, inclusive la familia, los hijos, los nietos”, añadió Luis Mijares, quien declaró que todavía no tienen definido el lugar donde descansarán las cenizas de su madre doña Pilar Morán.

“No, todavía no, seguramente en una iglesia, pero en su momento nosotros avisaremos a nuestros familiares y a nuestra gente cercana”, recalcó. Por último, señaló que no habrá servicios funerarios y todo será de forma privada y con la presencia de toda su familia.

“Ha sido una cosa meramente privada con toda la compañía de la familia, con sus rezos y todo, como debe de ser y, todos juntos, afortunadamente, somos una familia muy unida y mi má descansa en paz, está tranquila y nosotros tenemos la certeza de que nos volveremos a ver juntos”, finalizó.

