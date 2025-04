Marco Antonio Regil confiesa estar en una relación tras más de 10 años soltero; ¿de quién se trata?

El rostro de Marco Antonio Regil es uno de los más reconocibles dentro de la población consumidora de la televisión mexicana. No en balde participó de los mejores programas en distintas empresas de entretenimiento. Aunque no todo puede ser miel sobre hojuelas, en general la gente le tiene aprecio y cariño, salvo por algunos clips que lo colocan como un orador poco prudente con lo que expone respecto a lo que la gente puede lograr o no en el ámbito económico.

Pero, hablando específicamente de su vida privada, es un hombre bastante alejado de las polémicas. Y es que no era raro ver entre sus contenidos televisivos los típicos piropos de parte de las mujeres que interactuaban con él. Es decir, es visto como un hombre de buen parecer, pero que hace años no tenía pareja.

Marco Antonio Regil confirma su nueva relación

En una entrevista recientemente revelada en un podcast al que asistió, Marco habló abiertamente que después de casi 15 años, tiene una novia formal. En dicha plática, el conductor y comunicador expresó sentirse muy bien con su nueva pareja, que realmente siente una química importante y que se la pasa de maravilla.

Al ser dos personas de la misma edad y en la misma etapa general de sus vidas, no siente una locura ni frenesí de lo que sería un amorío de juventud. Simplemente avanzan bien, tienen cosas en común y no hay conflictos por la codependencia. Ambos están trabajando, haciendo sus cosas y él trata de no agobiarla con presiones innecesarias.

¿Quién es la novia de Marco Antonio Regil?

En resumen, Marco también indicó que se sentía “oxidado” por llevar años sin entablar una relación más profunda con alguien. Pero aunque todos queríamos escuchar el nombre de la afortunada, no lo reveló pero dijo que está involucrada dentro de los temas del “crecimiento espiritual”. ¿Cuándo les veremos juntos sin ningún tipo de misterio?

