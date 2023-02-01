Marco Antonio Regil nos contó todo sobre ‘Escape Perfecto’.

Este miércoles pusimos la alfombra roja para recibir a Marco Antonio Regil en nuestra casa, TV Azteca. El conductor estuvo con nosotros en el foro de Ventaneando para revelar todo lo que viene en la próxima temporada de ‘Escape Perfecto’.

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Estoy tan feliz, esta producción para TV Azteca que es un programa ya muy exitoso, conducido por el buen Rafa Mercadante que, le mandamos un abrazo con mucho cariño. Para mí es un honor tomar esta nueva etapa del programa y gracias por recibirme así, que lindos

Marco nos reveló su sentimiento durante los preparativos del programa de concursos.

Es una responsabilidad grande, porque un programa que ya ha tenido no un poco éxito, sino muchísimo éxito, entonces más me vale que me salga bien

El conductor reveló que actualmente trabaja en algo que creció viendo cuando era niño.

Crecí viendo los programas de concursos, como fui niño fronterizo, entonces crecí viendo programas que luego me tocó conducir… es padre cuando acabas trabajando en algo de lo que fuiste público, te gusta

Marco Antonio Regil reveló sus sentimientos al ver a los concursantes.

A lo largo de su carrera, Marco Antonio Regil habló de los sentimientos que llega a tener cuando ve a los participantes concursar.

Es un premio y muchas veces la gente, ahora en ‘Escape Perfecto’ que juega en pareja, la convivencia que se da entre esas dos personas y todo por lo que tienen que pasar los une mucho, obvio todos queremos que ganen…

¿Cuándo es el estreno de ‘Escape Perfecto’? El nuevo talento de TV Azteca, nos compartió la fecha de estreno de la nueva temporada de ‘Escape Perfecto’.

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