Marcos Valdés habló conmovido sobre la muerte de su madre.

EXCLUSIVA. Marcos Valdés habla conmovido de la muerte de su mamá.

Tal como dimos a conocer en Ventaneando, este miércoles a los 78 años de edad falleció Rosa María Bojalil, mejor conocida como Corina, víctima de un problema neuro temporal.

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Era la hermana de la compositora Felicia Garza, antes mejor conocida como Felipe Gil y madre de Marcos Valdez, quien consternado y con un nudo en la garganta compartió lo importante de que fue para él su madre, sobre todo al criarlo solo pues su padre Manuel el Loco Valdés tenía otra familia y otros hijos de distintas parejas.

Mi mamá es la luz de mi vida, yo creo que ella hizo todo por ayudarme, siempre mi mamá fue, me tuvo cuando apenas tenía 16 años era muy jovencita, era chiquita. De alguna manera siempre quiso darme algo porque mi papá ya tenía 6 hijos de dos diferentes mujeres y yo fui el séptimo de sus 12 hijos, entonces, de alguna manera mi abuela siendo Eva Garza, una gran artista, casó a mi mamá con el que es mi padrastro. Ahora en estos últimos días quiero compartirles que yo pasé las noches con ella y mis hermanos se partieron, Claudia Ari, Luis Felipe

Ya no movía más que el lado izquierdo, porque tuvo una reducción de más encefálica y después, en esto de la pandemia, se resbala y le da una fisura en la cadera y esta vez ya no movía su lado izquierdo y solo decía ‘sí' y ‘no’ apenas. Y de repente le dio Covid-19, la contagiaron de Covid y estuvo encerrada un mes completo y le vino una infección de vías urinarias y se le fue al riñón

Al final, la famosa tuvo la oportunidad de despedirse de su hijo Marcos Valdés, quien estaba con ella en todo momento.

La metieron a terapia intensiva, el día de ayer, siempre llegaba a las 10 y le hice su masajito en los pies y le canté y le hice en su espaldita. Y a las 12 en punto, ella no articulaba ni una sola palabra y escuchó ‘Hola’, y volteó así y mi mamá tenía cuatro años de no articular una palabra. Me pongo en sus pies y empiezo a sentir un frío así, se me enchina el cuerpo, los brazos y le digo ‘mamá, vuela mamita, estamos bien’, que este mes mi padre cumple un año que se fue y este mes se va mi mamá. Increíble pero ya están juntos. La van a cremar a mi mamita y se quedará, precisamente, en el nicho donde va a estar mi padrastro y todos

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Marcos recordó la historia de amor entre su madre y el Loco Váldes.