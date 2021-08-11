Hijo de Vicente Fernández rompe el silencio sobre la salud de su papá.

Vicente Fernández Jr.,compartió el reporte médico de su papá.

Nuestros micrófonos de Ventaneando se dieron cita a las afueras del Hospital Country 2000, donde se dieron a conocer algunos pormenores del cantante Vicente Fernández.

Recordemos que, el Charro de Huentitán, fue sedado tras sufrir una caída en su rancho de Los tres potrillos, ubicado en Guadalajara.

Vicente Fernández Jr. confesó para Ventaneando y otros medios de comunicación, más detalles sobre la salud de El Rey.

“Estamos esperando a que haya un avance, ahorita no ha sido una evolución contraria, estamos en el mismo lugar y tenemos grandes expectativas”, confesó.

El artista trascendió que Don Chente recibe visitas pausadas de tres minutos, además de que sí puede mover los ojos.

“Hasta ahorita todo está bien aquí, estamos esperando una reacción y avance. Van respondiendo los tratamientos como deben de ser. En el momento en que haya algo que declarar lo van a saber”, subrayó.

La caída de Vicente Fernández se dio en su habitación y afortunadamente Doña Cuquita corrió a auxiliarlo.

Estaba en la recámara con mi madre, ella mandó a llamar a los guardias y lo levantaron. Todos estamos unidos esperando un avance

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Gerardo Fernández rompe el silencio sobre la salud de su papá Vicente

Gerardo Fernández, quien se mantuvo hermético en todo momento, regaló algunas palabras para los micrófonos de Ventaneando y otros medios de comunicación.

“No queremos ser protagonistas de nada, estamos en una situación difícil, pero va mejorando. Su mejora es lenta, ¿qué podemos decirles? Está entubado, es lo que más nos preocupa, pero gracias a Dios todo va bien”, confesó.

Por último, Gerardo confirmó que se darían a conocer más detalles a través de las redes sociales de Vicente Fernández.

“Mi papá está despierto, pero está entubado, está consiente y nos mueve los ojos, pero por la misma operación, no puede mover nada de su cuerpo”, concluyó.

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