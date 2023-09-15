¿Sabías que la margarita podría no ser de origen mexicano?

La Margarita, un cóctel a base de tequila y limón, es ampliamente conocida como una bebida "mexicana" por excelencia, pero su origen es tan intrigante como su sabor refrescante. Aunque se le atribuye una fuerte conexión con México, la verdadera historia de su creación es un misterio en sí misma.

¿Quién inventó la margarita?

La incertidumbre rodea el origen de la Margarita y varias historias pretenden ser el punto de partida. Una versión popular de la historia la atribuye a Carlos "Danny" Herrera, propietario del restaurante Rancho La Gloria en Tijuana, quien afirmó haber creado la bebida en 1938. La inspiración, según la leyenda, provino de Marjorie King, una bailarina y cantante que era alérgica a todos los licores excepto al tequila. Herrera supuestamente mezcló tequila con jugo de limón y triple sec para crear la Margarita.

Otra versión interesante de la historia involucra a Margarita Sames, una socialité de Dallas, quien afirmó haber inventado la bebida en 1948 durante unas vacaciones en Acapulco. Aunque su historia es intrigante, es importante destacar que la marca de tequila José Cuervo ya estaba promocionando la Margarita en anuncios publicitarios en 1945, antes de la afirmación de Sames.

Más nombres, más historias

Curiosamente, varias historias relacionadas con la Margarita implican a mujeres con el nombre "Margarita". Por ejemplo, Don Carlos Orozco, un cantinero en Ensenada, México, supuestamente creó la bebida en honor a Margarita Henkel, hija de un embajador alemán. Otro relato dice que Danny Negrete inventó la Margarita como un regalo de bodas para su cuñada, otra Margarita.

Esta profusión de nombres podría explicar el origen de la bebida, que podría haber evolucionado a partir de un cóctel llamado "Daisy" durante la época de la Prohibición, con la única diferencia de que la Margarita se hace con tequila en lugar de brandy.

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Receta para hacer una margarita clásica

Mientras son peras o son manzanas, no podemos negar que esta bebida es una delicia. Así que, si deseas disfrutar de una Margarita clásica en casar, aquí tienes una receta sencilla:

Ingredientes:

2 onzas de tequila blanco.

1 onza de licor de naranja (como Cointreau o Controy).

1 onza de jugo de limón.

Hielo.

Sal para escarchar el borde del vaso (opcional).

Rodaja de limón para decorar (opcional).

Instrucciones:

En un shaker o coctelera, agrega el tequila, el licor de naranja y el jugo de limón. Añade hielo al shaker y agita vigorosamente durante unos segundos para enfriar la mezcla. Si lo prefieres, escarcha el borde de un vaso con sal. Pasa una rodaja de limón por el borde del vaso y luego sumérgelo en un plato con sal. Llena el vaso con hielo y vierte la mezcla de Margarita sobre el hielo. Decora con una rodaja de limón si lo deseas. Sirve y disfruta de tu Margarita clásica.

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