Las declaraciones de Margarita Portillo tras el adiós a Andrés García.

Con una fortaleza y ecuanimidad que sorprendió, hasta el último, Margarita Portillo habló con la prensa este jueves, luego de dar el último adiós a los restos mortales de su esposo, Andrés García, en su casa de Paraíso I, la despedida, según dijo, fue como tal quería.

Te puede interesar: Aracely Arámbula llegó al último adiós al actor Andrés García.

La canción Casquillos de mi Cuerno’ dice que quiere que lo velen en su casa y así fue. Y, yo creo que Andrés, estaba siempre preocupado por este lugar, al cual le entregó. alma, corazón y vida y quería que lo vieran, que aquí fuera su último adiós

Sobre su decisión de esperar a Aracely Arámbula para despedir a Andrés, Margarita reveló el cariño que este le tenía.

Aracely, había estado tratando de contactarme y no había podido, lloré mucho con ella por teléfono y le dije que la iba a esperar. Andrés le tiene un cariño especial a Aracely, porque fue pareja de Luis Miguel y la respetaba muy especialmente y le decía que era ‘La muñequita más bonita’ y sí, es una muñequita

¿Qué opinó sobre la ausencia de los otros hijos de Andrés García?

Sobre la ausencia de Andrés Jr. y Andrea, los otros dos hijos de Andrés, comentó.

Las decisiones que tomamos en el pasado son las que nos tienen en este momento aquí, las decisiones que tomamos ahorita es en dónde nos van a tener en un futuro, cada quien, no

También te puede interesar: Sandy Vale en el último adiós a Andrés García, padre de sus hijos.

¿Qué va a pasar con la casa de Andrés García?

Y, acerca del futuro de la casa de Andrés, reiteró las instrucciones que dejó el actor a su hermana Rosa García.

Me he ocupado de que esté el lugar bien, de que esté limpia de pasto, mantenerla y eso así va a seguir. Si no se lo he mostrado a Rosita, solo yo, porque esas son instrucciones para cuando él no estuviera

¿Qué va a pasar con la bioserie de Andrés García?

Entorno a la bioserie que se preparaba sobre el hoy añorado actor y cuyos derechos, dice tener Yolanda Garza, precisó: