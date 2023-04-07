Aracely Arámbula llegó al último adiós del actor Andrés García.

Aracely Arámbula, es la celebridad a la que Margarita Portillo decidió esperar ayer en su casa, antes de trasladar los restos de su esposo Andrés García a la casa de la playa en Coyuca, para despedirlo ahí por última vez.

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Al llegar, Aracely fue cuestionada sobre la ausencia de Luis Miguel, no solo en el funeral, sino en las redes sociales, donde no se ha pronunciado en torno a la muerte de Andrés, quien fue como un padre para él en algún tiempo de su vida. Condescendiente dijo que ella cree que el cantante sí está sufriendo.

Él tampoco podrá estar acá, pero te aseguro que le ha de doler mucho, le ha de doler muchísimo, ha de tener ese dolor en el corazón, porque lo quiere muchísimo y cómo ser humano, por supuesto que le duele

A mis hijos los conoció, a Miguel lo conoció a los dos meses, pues ustedes saben que era una persona muy allegada al papá de mis hijos, la verdad que, por ese lado, Andrés le tenía mucho cariño a Miguel y a Daniel, los conoció mucho en Perfume de Gardenias, mucho

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¿Qué ha pasado con la demanda que tiene contra Luis Miguel?

Y, aprovechamos para preguntarle cómo va la demanda que entabló, para que Luis Miguel cubra la manutención de sus hijos.

Pues imagínate, este no es el momento, quiero entrar a darle un abrazo a Margarita. Seguramente, le va a mandar mensaje a Margarita, le ha de doler el alma. Yo vengo de corazón, de parte mía, de corazón y yo sé el cariño que le tiene la gente que no puede estar aquí en este momento

Y así, la vimos entrar a la casa, donde junto con Margarita, lució muy conmovida al acercarse al féretro del actor.