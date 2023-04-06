Sandy Vale en el último adiós a Andrés García, padre de sus hijos.

Sandy Vale, madre de los hijos mayores de Andrés García se hizo presente en el funeral del actor, en casa de Margarita Portillo, su ahora viuda.

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A pesar de haber estado casada tan sólo siete años con el actor, Sandy mantenía una cercana relación con él. Aunque, en los últimos meses, también había estado en medio de las diferencias entre sus hijos y Margarita Portillo.

Pues estoy triste, sí, son 55 años, me casé con él a los 21 años, entonces dos hijos preciosos y así es la vida. Que vuele, vuele alto, lo amo toda mi vida. Nada, no quiero hablar de Margarita, no, yo no hablo de ella

¿Qué dijo al salir de la casa de Margarita Portillo?

Al salir de la casa, luego de haber escuchado la misa de cuerpo presente y de haber sido recibida por Margarita Portillo con un abrazo, Sandy comentó.

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