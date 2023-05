Esta podría ser la multa para María León por cantar mal el Himno Nacional.

Entonar el Himno Nacional es algo que nos llena de orgullo a todos los mexicanos; sin embargo, los famosos suelen meter la pata y se ponen nerviosos a la hora de hacerlo, tal es el caso de María León, quien se volvió viral y tendencia en redes sociales luego de interpretarlo de forma errónea durante la inauguración de un juego de béisbol realizado en México.

Programa 27 abril 2023 Parte 1 |'Brincos dieras’ y ‘El chulo’ en foro.

La exintegrante de Playa Limbo se encontraba frente a miles de personas en el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, donde se vieron las caras los Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco.

¿Cuál fue el error de María León al cantar el Himno Nacional?

María León saltó al diamante para entonar el Himno Nacional y empezó haciéndolo bien; sin embargo, su equivocación fue notoria cuando cantó “Un soldado de Dios escribió”, en lugar de “por el dedo de Dios se escribió".

Este bochornoso momento le valió la rechifla del respetable público, no obstante, la cantante siguió con su interpretación. En redes sociales los internautas la compararon con Pablo Montero y Ana Bárbara, quienes también se equivocaron en su momento.

“María León”:

Porque se equivocó entonando el himno nacional mexicano. pic.twitter.com/FEe3eiDD4r — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 30, 2023

¿Qué dijo María León tras haberse equivocado? Después de lo sucedido, María León recurrió a sus redes sociales para disculparse por lo sucedido, asegurando que sus nervios la traicionaron en un inmueble tan imponente como el estado Alfredo Harp Helú.

“Con el dolor de mi corazón, pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa”, publicó la cantante.

Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional.Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa.🙏🏽

-M — María León (@Sargentoleon) April 30, 2023

¿Cuáles podrían ser las multas por equivocarse al cantar el Himno Nacional?

Haberse equivocado al entonar el Himno Nacional podría salirle caro a María León, ya que la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno, dicta que cualquiera que dañe o altere los símbolos patrios puede ser acreedor a una multa equivalente a doscientos salarios mínimos, o a un arresto de 36 horas.

“A la persona o personas que al cantar el Himno Nacional alteren la letra serán sancionadas según la gravedad de la infracción y la condición del infractor, con multa económica de una a doscientas cincuenta veces el salario mínimo, o con arresto hasta por treinta y seis horas. Si la infracción se comete con fines de lucro, la multa podrá imponerse hasta por el equivalente a mil veces el salario mínimo”, expresa Gobernación.