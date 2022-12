Mariana Yazbek, la fotógrafa que fue el único amor de Luis Miguel.

Luis Miguel, El “Sol”, es sin duda uno de los artistas más emblemáticos y exitosos de nuestro país; sin embargo, no sólo su carrera artística ha sido relevante, sino su vida privada también ha despertado el interés de propios y extraños, principalmente cuando se trata de sus amores.

Pero, ¿quién le ha robado el corazón a Luis Miguel?

Los romances y las relaciones que ha sostenido Luis Miguel lo han puesto en el ojo del huracán y aunque ha sido visto con diversas parejas, el matrimonio y los hijos que tuvo con la actriz Aracely Arámbula han sido de los más sonados después del casamiento y la separación, no obstante, algunas personas cercanas al cantante afirman que Mariana Yazbek es el gran amor de su vida.

¿Cuándo inició el romance entre Luis Miguel y Mariana Yazbek?

En 1987, a la edad de 17 años, Luis Miguel conoció a Yazbek y en ese encuentro quedó cautivado completamente por la belleza y el carisma de la fotógrafa, tal fue el flechazo que en poco tiempo formalizaron su relación y pasaron juntos más de medio año, incluso, le pidió que fuera parte del video de “Cuando calienta el sol” y aunque, fue una gran experiencia para Mariana, lo que vino después, parece que no que no tanto.

A pesar de lo poco que duró la relación, medio año, podría decirse que fue muy significativa para ambas partes y que poco les importó la diferencia de edad ya que Luis Miguel tenía sólo 17 años y la diferencia era de seis años.

Hay quienes aseguran que el cantante compró una casa para que pudieran vivir juntos y aunque la relación y la dinámica entre ellos parecía ir viento en popa, hubo un detonante con el que Yazbek no pudo y es que la fama del artista era tal que sufría constantemente de acoso por parte de los medios de comunicación, cuestión con la que la fotógrafa no pudo lidiar y era algo que ella no quería experimentar.