Maribel Guardia podría suplir a Dulce la cantante en “Perfume de Gardenias”

El pasado viernes se llevó a cabo la conferencia de prensa que Maribel Guardia ofreció en el Centro Cultural donde se presenta con la obra “Lagunilla Mi Barrio”. En dicha conferencia reveló que se negó a trabajar en una telenovela que Rosy Ocampo le ofreció, esto para estar más con su nieto, pero recientemente se dio a conocer que la actriz costarricense se unió al elenco de la obra “Perfume de Gardenias”, en lugar de la finada Dulce.

¿Maribel Guardia ya aparece en la publicidad de “Perfume de Gardenias”?

En el cartel que anuncia la función del próximo 2 de marzo en Veracruz aparece el crédito de Maribel Guardia, pero hasta el momento nada está confirmado porque dijo que únicamente haría las funciones de “Lagunilla Mi Barrio” los fines de semana para cuidar a su nieto.

De acuerdo con nuestros compañeros, el plan no es que Maribel Guardia supla a la finada Dulce. Lo cierto es que no se sabe si la publicidad que apareció en Veracruz data de antes de su conferencia de prensa o está actualizada.

¿Qué dijo Maribel Guardia el viernes pasado?

“Estos días he estado totalmente dedicada a él. Me acaba de ofrecer una telenovela Rosy Ocampo, yo soñaba con esa telenovela, pero ya renuncié a ella porque voy a trabajar los fines de semana en el teatro, pero quiero entre semana estar dedicada al nilo más que nunca, siempre he estado ahí para él. Sé que me necesita más que nunca”, declaró.