Julio Preciado habla de su conmovedor reencuentro con El Recodo.

Este sábado, la ciudad de Guadalajara fue testigo del reencuentro de Julio Preciado con la madre de todas las bandas: El Recodo.

Previo al concierto, Julio compartió en conferencia de prensa la ilusión que le hacía volver a cantar con quien considera su familia.

“Te voy a ser sincero… siempre tuve el sueño recurrente, durante los últimos 10 o 15 años, para no exagerar, que fue estar arriba del escenario con la banda El Recodo. Soñaba siempre que iba a estar arriba del escenario con Poncho, con Germán y con la mayoría de mis compañeros”, expresó.

Poncho Lizarraga, actual líder de la agrupación, le dio una cordial y cálida bienvenida a Julio Preciado.

“Julio es mi hermano. Nos tocó vivir cosas muy bonitas. Yo creo que la mejor característica que uno pudiera tener de volver a hacer esto realidad, es esa bonita amistad que hemos logrado hacer, no de ahorita, sino de hace muchos años”, dijo.

“Tuvimos la oportunidad de haber vivido muchas cosas bonitas, pero también muchas cosas difíciles”, expresó sobre su amistad con Julio Preciado.

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Julio Preciado recordó sus arduos inicios con El Recodo

Julio, quien comenzó su carrera como parte de la banda El Recodo, recordó sus difíciles inicios en la industria de la música, y se los compartió a Ricky y a Giovanni, actuales vocalistas de la banda.

“Muchos de los que han pasado y se han ido, llegan con el plato servido. Qué esperanzas de que sufrieran lo que sufrimos nosotros arriba en autobús sin aire acondicionado, cruzando los desiertos de Arizona y Nevada, donde nos daban 20 minutos para bañarte, alistarte y te ibas arriba del escenario para el show”, confesó.

Por último, Poncho ventaneó a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, quien en algún momento intentó ingresar a El Recodo.

“Creo que él hizo casting cuando iba a entrar Giovanni, creo que fue en ese tiempo. En realidad, qué bueno que no entró con nosotros, porque no sería lo que es en la actualidad. Le aplaudimos todo lo que ha podido hacer en tan poco tiempo”, expresó.

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