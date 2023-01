Mario Bezares no autorizó ser nombrado en la serie de Paco Stanley.

A raíz del anuncio de la realización de la serie biográfica de Paco Stanley, en la que participarán Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez, mucha polémica se ha creado al respecto desde las declaraciones del hijo del comunicador, Paul Stanley, en torno a que este proyecto no está autorizado por la familia.

Hasta el comunicado de prensa que envió Mario Bezares asegurando que a él tampoco se le pidió autorización para usar su nombre ni su imagen en dicho proyecto.

“En estos momentos, por instrucciones de mi abogado, y toda vez que la producción de la serie no me ha buscado a mí, para ninguna situación de permisos o de acuerdos, no tengo nada que declarar, no tengo nada que decir, hasta en tanto sepamos y tenga la guía jurídica de lo que vamos a hacer, agradezco mucho su interés. Gracias por buscarme y conocer mi opinión. En cuanto tenga algo que declarar se los haré saber en una conferencia de prensa. MARIO BEZARES MTY NL 11/01/23”, se lee.

Para conocer de viva voz su opinión, fuimos a buscarlo al teatro donde presenta su Pastorela VIP, en Monterrey, Nuevo León y así reaccionó al vernos.

No voy a dar entrevista en cuestión de lo de la serie ni nada de eso, eh. No puedo, por eso mandé un comunicado de prensa

Mario Bezares no dio declaraciones sobre la polémica serie de Paco Stanley

Tras la negativa decidimos esperarlo al final de la función y, de nueva cuenta, evadió el tema a toda costa frente a las cámaras de Ventaneando.

Mario Bezares evadió a toda costa hablar de la serie de Paco Stanley

“Mamacita de mi corazón, yo creo que vengan a ver aquí la obra, vengan a ver aquí la Pastorela VIP, que está en el Teatro Versalles, 8:30 de la noche, porque vamos a empezar a tener invitados”, finalizó Bezares.