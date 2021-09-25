Alexis Ayala presume a su nuevo amor 28 años menor que él.

Alexis Ayala se encuentra feliz estrenando un nuevo amor, se trata de la actriz Cinthia Aparicio, con quien tiene una diferencia de edad de 28 años, pero eso no ha sido impedimento para que puedan llevar una relación armoniosa, así lo explicó ella a Ventaneando.

En ‘Si nos dejan’ estuvimos juntos, ahí nos conocimos, me conquistó, fue directo, me encanta eso, me la cantó directo y yo estoy feliz de que encontré a mi team, a mi compañero y nos reímos y la pasamos muy bien juntos

El actor aseguró que para nada es un sugar daddy, pues su pareja trabaja, gana su propio dinero e incluso lo invitará a un crucero por Alaska con dinero de su propio bolsillo, un detalle que aseguró nunca antes había tenido de alguna de sus exparejas.

Nosotros llevamos saliendo dos meses y no nos hemos escondido de nadie, porque no tenemos que escondernos de nadie y estamos viviendo bien. Las diferencias de edades, tenemos la diferencia de edad justa y necesaria para llevarnos y entendernos bien y eso es nuestro

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Alexis Ayala mantiene una buena relación con su ex Fernanda López

En otrosn temas, Alexis Ayala aseguró que mantiene una buena relación con su expareja Fernánda López y Roberta, la hija que concibió con ella y es mentira que haya peleas por la pensión alimenticia que le corresponde.

Yo estoy muy bien, Fernanda y yo estamos muy bien y Roberta tiene un muy buen entendido, yo tengo un arreglo perfecto, yo no tengo problema por qué decirte cuánto me gasto en una comida, pero si te invito a comer tú vas a decir, obviamente no

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