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La mascarilla de avena que nunca falla para tener un rostro radiante
Las mascarillas naturales son parte de las constantes recomendaciones para cuidar la piel del rostro, pero esta de avena se presume como efectiva.
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Así se hace la mascarilla de arroz para tener una piel de porcelana
Desde Corea del Sur llega una mascarilla casera de arroz que, entre sus características, tiene el hecho de hacer que tu piel luzca de porcelana.
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5 recetas caseras coreanas que te aclararán el rostro y dejarán una piel de porcelana
Conoce los secretos de belleza de la cultura coreana para tener una piel de porcelana, aquí te revelamos que mascarillas con ingredientes naturales te darán luminosidad, tono uniforme y frescura desde casa.
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Mascarilla para desintoxicar tu piel de la contaminación; ¿cómo hacerla?
¿Te has preguntado cómo afecta la contaminación a tu piel? Te enseñamos a preparar una mascarilla casera para desintoxicar y eliminar toxinas.
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Mascarillas con cáscara de naranja: ¿Por qué son la mejor opción para tu piel?
Es mágico lo que su contenido en vitaminas y antioxidantes hacen por ti y la salud de tu rostro. Si ya estás aburrida de los tratamientos de siempre, prueba las mascarillas con cáscara de naranja.
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Hidrata profundamente y rejuvenece tu rostro con esta mascarilla de plátano y linaza
Si no quieres gastar en productos comerciales para el cuidado de la piel, rejuvenece tu rostro con esta mascarilla de plátano y linaza. ¡Conoce sus beneficios!
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¿Cuál es el truco de moda que te hará olvidar las mascarillas y cremas para cara?
De gran atractivo para los jóvenes, el truco de moda que te hará olvidar las mascarillas y cremas para cara es una opción más sencilla y económica para el cuidado de tu piel.
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Esta es la mascarilla con 2 ingredientes de cocina que exfolia tu rostro y lo deja suave
Para cuidar el aspecto de tu piel no es necesario gastar en productos comerciales. Por ejemplo, puedes probar la mascarilla con 2 ingredientes de cocina que exfolia tu rostro.
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¿Cómo hacer una mascarilla de miel y avena para rejuvenecer la piel?
A pesar de que existen muchos productos dedicados al cuidado del rostro, ¿por qué no apostar por opciones más naturales? Prueba la mascarilla de miel y avena para rejuvenecer la piel.
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Esta es la mascarilla con ácido láctico que combate arrugas y manchas
Si tienes este tipo de problemas arraigados al paso de la ead, entonces debes conocer una mascarilla con ácido láctico que combate las arrugas y las manchas.
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