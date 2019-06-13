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Costas Obeth Aguilar | MasterChef - La Revancha

Sueña con abrir su propia empresa de banquetes.

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Escrito por: TV Azteca Digital

Obeth, fue parte de la temporada 2016 en MasterChef México, aunque muchas veces estuvo en la cuerda floja, logró llegar a la semifinal.

     

Al salir, el cocinero compartió sus conocimientos gastronómicos para ser parte de las comidas en las fiestas patronales de su tierra.

      

Este 2019 se enfrentará a un nuevo reto en la cocina más famosa de México y está seguro que ahora sí llegará a la final, ya que se siente más preparado.

     

Si Obeth, gana la competencia quiere retomar por completo la cocina, abriendo su propia empresa de banquetes.

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