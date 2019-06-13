Pablo Martí | MasterChef - La Revancha

Desde sus inicios en la cocina de MasterChef México, Pablo fue un serio candidato a llevarse el título. Quedando en 4to lugar de la 3a temporada, este surfista veracruzano, ha experimentado muchos cambios desde su salida del concurso.

Junto con su pareja Alex, conoció distintos lugares de la República Mexicana donde trabajó en cocinas y restaurantes. Viajó a Portugal donde laboró en el restaurante “Flow”, que considera su centro de aprendizaje por las jornadas tan duras y largas.

Un importante acontecimiento transformó su vida por completo: el nacimiento de su hijo Kai, hecho por el cual cambia su lugar de residencia a San Pancho, Nayarit, donde recibe su primera oportunidad como chef, administrador y emprendedor en el restaurante de un amigo.

Este trabajo le hizo darse cuenta de que actualmente es mucho más responsable y está mejor preparado. Además tiene un negocio de e- comercio donde vende tés llamado “Tayari”, nuestro corazón, en huichol.

A pesar del esfuerzo que representa para Pablo, separarse de su familia y pequeño hijo, aceptó el reto de volver a MasterChef porque está seguro de poder ganar.