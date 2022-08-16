ALAN IBARRA

Cantante y actor mexicano. Inició su carrera como locutor de un programa infantil en la radio.

En 1983, participó en "Juguemos a cantar". Sin embargo, no fue sino hasta 1988 cuando su gran oportunidad llegaría al ingresar a la boyband "Magneto", la cual se convirtió en una de los más populares durante los 90's y sin duda de las más famosas en México hasta la fecha.

Se lanzó como solista en 1999.

Ha participado en telenovelas y en algunos de reality shows.