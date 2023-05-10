MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Jorge ‘El Travieso’ Arce?

Estamos a unos días de que comience la tercera temporada de MasterChef Celebrity, en donde 20 famosos competirán entre sí para convertirse en el próximo ganador del reality de cocina más exitoso de la televisión mexicana, entre los que destaca el pugilista Jorge ‘El Travieso’ Arce.

¿Quiénes son los 20 famosos que competirán en MasterChef Celebrity 2023?

Poncho de Nigris.

Alejandro Lukini.

Fabiola Campomanes.

Eduardo Capetillo Gaytán.

Pedro Prieto.

Ana Patricia Rojo.

Jorge ‘El Travieso’ Arce.

Lis Vega.

Jimena Longoria.

El Padre José de Jesús Aguilar.

Ivonne Montero.

Emir Pabón.

Irma Miranda.

Cositas.

El Cibernético.

Gabriela Goldsmith.

Francisco Palencia.

Romina Marcos.

Mónica Dionne.

Manu NNa.

Todos ellos nos mostrarán una faceta que desconocíamos, pues los veremos poner manos a la obra y preparar exquisitos platillos que tratarán de conquistar los paladares de nuestros flamantes jueces Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera.

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¿Quién es Jorge ‘El Travieso’ Arce? Jorge Armando Arce Armenta, mejor conocido como ‘El Travieso’ Arce, nació el 27 de julio de 1970 en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Es hijo de Juanita y Óscar y tiene tres hermanos: Óscar, Jorge y Panchito.

Incursionó en el boxeo profesional a los 17 años, en Tijuana, Baja California Sur, el 1 de enero de 1996, donde dejó fuera de combate en el primer asalto a Adán Aldama. Un año después obtuvo el campeonato mundial minimosca, al vencer por decisión unánime al argentino Juan Domingo Córdoba.

Su segundo cetro universal lo ganó al vencer por decisión unánime al filipino Juan Rubillar, en Tijuana, el 20 de octubre de 2021. En 2005 venció a Ángel Antonio Piolo y obtuvo el título mundial minimosca.

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Su cuarto cinturón universal, Jorge ‘El Travieso’ Arce lo ganó en la Ciudad de México luego de vencer por nocaut al panameño Rafael Concepción el 15 de noviembre de 2008. El cetro súper mosca de la AMB, Arce se lo adjudicó al vencer por decisión técnica al indonesio Angy Angkota.

Mientras que el cuarto título en diferentes divisiones lo obtuvo el 7 de mayo de 2011, en Las Vegas, donde noqueó en el doceavo asalto a Wilfredo Vásquez de Puerto Rico. El quinto título en diferentes divisiones llegó el 26 de noviembre de 2011, al superar por decisión unánime a Angy Angkota.

A lo largo de su trayectoria, Jorge ‘El Travieso’ Arce sumó 61 victorias, 46 por nocaut, sufrió 7 descalabros y empató dos contiendas. Su retiro llegó el 15 de diciembre del 2012 luego de caer en el tercer asalto ante el filipino Nonito Donaire.

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Pese a que @traviesoarce5 NO sabe cocinar, está dispuesto a esforzarse y aprender para destacar en la cocina más famosa de la televisión.📺🥘#MasterChefCelebrity,14 de mayo a las 8:00 p.m. por 𝐀𝐳𝐭𝐞𝐜𝐚 𝐔𝐍𝐎. pic.twitter.com/tOO7LKDrby — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) May 5, 2023

¿Qué sido del ‘Travieso’ fuera del boxeo?

Después de su retiro, Jorge Arce ha participado en diversos realities de TV Azteca, entre los que destacan La Isla y el Exatlón México, por lo que ahora buscará darle un nocaut al sazón en MasterChef Celebrity 2023.

Actualmente, Jorge ‘El Travieso’ Arce está casado con su esposa Karime Gutiérrez, con quien lleva poco más de trece años de relación y ha logrado conformar una gran familia, pues tienen tres hijos.

¿Cuándo y dónde ver el estreno de MasterChef Celebrity 2023?

Para poder ver el talento de los famosos dentro de la cocina de MasterChef Celebrity 2023, solo tendrás que poner la señal de Azteca UNO este domingo 14 de mayo en punto de las 20 horas, además podrás seguir todas las emociones por la App TV Azteca EN VIVO.