MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Fabiola Campomanes?

Los nervios han comenzado a desbordarse, pues cada día falta menos para que un nuevo grupo de famosos entre a la cocina más famosa de México en MasterChef Celebrity 2023.

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Con nuevos retos, nueva cocina y nuevos chefs, las celebridades que han aceptado el reto de estar en la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023, tendrán que demostrar las habilidades que tienen en las artes culinarias, donde no todos son tan buenos.

La exigencia de los chefs se va a duplicar, por lo que cualquier error desde la primera semana de competencia puede ser la causante de que sean eliminados de MasterChef Celebrity 2023.

Fabiola Campomanes es una de las artistas que aceptó ser parte de MasterChef Celebrity 2023, incluso los fans la han colocado como una de las favoritas de la temporada, aunque todavía no comienza la competencia.

¿Quién es Fabiola Campomanes?

La actriz originaria de la Ciudad de México ha participado en una gran cantidad de telenovelas y producciones que han llegado a la pantalla grande, por lo que es una de las más reconocidas de México.

La sensualidad que siempre la ha caracterizado, la llevó a ser la portada de una revista. Alejada de las pasarelas, Fabiola Campomanes también es una gran persona.

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¿Cómo y cuándo ver el estreno de MasterChef Celebrity 2023?

Los retos dentro de la cocina más famosa de México, MasterChef Celebrity 2023 van a comenzar el próximo domingo 14 de mayo en punto de las 20 horas. La transmisión la podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y en la App TV Azteca EN VIVO.

