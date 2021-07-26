Alana | Host Digital

Alana Lliteras es originaria de Mérida, Yucatán.

Nació el 31 de mayo del 2003.

Es la ganadora de la primera temporada de MasterChef Junior.

Se encargará del contenido digital y exclusivo de la temporada MasterChef Celebrity.

En los últimos años, cocinó en un reconocido restaurante francés.

Se ha dedicado a cocinar en Mérida y varios restaurantes de la República.

Confesó que le encanta experimentar con algunas recetas.

Después de cinco años de haber adquirido la victoria en la cocina más famosa de México, regresará a brindar sus consejos y regalarnos material exclusivo de MasterChef Celebrity.