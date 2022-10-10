“Fue injusto": Alejandra Ávalos arremete con los chefs en MasterChef Celebrity.
La polémica se ha hecho presente en la cocina de MasterChef Celebrity:, pues Alejandra Ávalos no estuvo de acuerdo con la decisión de los chefs.
Los retos cada día se ponen más complicados en la cocina de MasterChef Celebrity, donde los chefs no dejan pasar ningún detalle en el proceso de preparación, por lo que los famosos han tenido varios problemas para poder cumplir todo con exactitud.
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La temática internacional de este domingo en la cocina de MasterChef Celebrity, fue uno de los retos más complicados donde la polémica se hizo presente, pues nadie tuvo la oportunidad de escoger lo que iba a preparar.
Desde el principio los chefs les dijeron que todo debía quedar igual a lo que estaban viendo en el platillo, no solo en el sabor, sino en la presentación, lo que causó mucha polémica al momento de tomar las decisiones de poder subir al balcón.
Alejandra Ávalos resultó muy molesta con los chefs de MasterChef Celebrity.
En el reto de salvación todos cocinaron en pareja, pero solo uno de los participantes iba a poder subir al balcón, la pareja formada por Marcello y Alejandra Ávalos fue la más polémica, donde la cantante no subió al balcón.
Sin embargo, no fue por la sazón de su platillo, sino por la presentación lo que causó mucha molestia en Alejandra Ávalos.
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Nunca me imaginé que teníamos que acomodar el platillo conforme fue la muestra, fue un emplatado distinto, fue diferente. Lo siento algo injusto… yo la verdad no lo sabía…