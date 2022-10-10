MasterChef Celebrity: La cocina más famosa de México dejó grandes memes.

La segunda temporada de MasterChef Celebrity sigue avanzando, donde los retos cada semana se ponen más complicados y los famosos que siguen en la cocina tienen que mostrar sus habilidades culinarias.

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La temática de esta noche fue cocina internacional, donde los participantes tuvieron que demostrar su talento y conocimiento culinario por el mundo, donde el primer reto fue hacer un Tendon, platillo que fue clave y un gran reto para todos.

No todos tuvieron la mejor preparación, pues varios tuvieron problemas con el arroz, pero hubo otros participantes que sorprendieron y tuvieron una gran noche, este es el caso de Karla, quien fue la única en lograr subir al balcón.

Mientras que, lamentablemente Lorena Herrera tuvo una de las peores noches desde que llegó a la cocina de MasterChef Celebrity, por lo que tendrá que ir al reto de eliminación de forma directa.

Los memes se hacen presentes en MasterChef Celebrity.

Luego del triunfo de Karla en el primer reto, donde logró subir al balcón, los memes se hicieron presentes, pues muchos estuvieron de acuerdo con que ella fuera la elegida, pero otros no.

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Otro de los momentos que los fans no pasaron fue cuando Macky tuvo que abandonar la competencia por una pequeña alergia, lo que causó grandes memes en las redes sociales.

-A macky le empieza a dar alergia

-Los chefs, la producción y sus compañeros:#MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/B1MkNvGbao — Juan Carlos Burelo (@burelo_carlos) October 10, 2022

Mauricio: Un aplauso para Macky que tiene que salir por alergia.

Todos: #MasterChefCelebrityMx #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/XaYof98zng — Cristian Javier (@CrstnJvr) October 10, 2022