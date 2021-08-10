Vanessa Guzmán no piensa seguir aguantando abusos de la opinión pública.

Vanessa Guzmán y Bárbara de Regil unen fuerzas contra el bullying.

Vanessa Guzmán encontró en el fisicoculturismo una pasión, aunque no todo el público recibió esta faceta con buen ánimo, pues luego de compartir su notable cambio físico en redes sociales, una ola de ataques, críticas y burlas, la envolvieron.

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Situación por la cual tuvo un acercamiento con Bárbara de Regil, con quien ha unido fuerzas para hacer frente al bullying.

Tuvimos un contacto y la verdad es que agradezco mucho el gesto que tuvo de felicitación, creo que eso es admirable, porque mucha gente puede pensar más en rivalidades que en sociedades. La verdad que recibir el halago de cualquier mujer habla de una armonía social y eso para mí es lo más importante, le reiteré que tanto para ella como para cualquier figura pública que se sientan o que se hayan sentido agredidos, que a partir de ahora tienen la libertad de utilizar el hashtag, y esto que acabo de iniciar a raíz de lo mío, #noalabusodeopnion el cual ella dijo que con gusto se sumaría

Pero Vanessa no se deja amedrentar por los demás.

La vida me ha hecho vivir experiencias, yo ya he estado muy arriba y he pisado fondos, he tenido pérdidas muy importantes en mi vida, creo que ya estoy curtida, como para saber qué es lo que verdaderamente me puede tumbar o me puede derrumbar

No es algo que me quita el sueño, si como bien acabas de decir, hay muchos años de terapia atrás, mucha, mucha terapia durante esos 6 años de ausencia, que me hicieron muy fuerte, que me hicieron ver la vida de una manera muy diferente y por eso es que, yo misma hice público lo que estaba viviendo con estos ataques, como una premisa. No voy a tolerar ningún tipo de abuso

El gran apoyo de sus hijos

Por último, compartió que el apoyo de sus hijos de 21 y 12 años, respectivamente, ha sido fundamental en este logro personal.

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