Recordamos a la gran actriz y comediante Isabel Martínez “La Tarabilla”

Cuando yo hice mi primera película en estelar, la señora Pati Chapoy me mandó cámaras cuando filmamos mi contrato, cuando yo hice mi primer debut como cantante y cuenta chistes, o sea de solista en comedia en un restaurante ranchero, la señora me mandó cámaras para filmar mi debut como gente de show. Uno no debe ser mal agradecido en la vida, hay le mando mis saludos

Recordamos vida y trayectoria de María Isabel Martínez “La Tarabilla”.

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María Isabel Martínez Moreno, mejor conocida cómo la Tarabilla, falleció a los 74 años, el pasado sábado, víctima de un infarto al miocardio, según lo dio a conocer el patronato de la Casa del Actor, donde residía.

Hija de un ingeniero de caminos y una ama de casa, la Tarabilla dejó trunca su carrera de contaduría, ya que una oportunidad de trabajar en un banco se le presentó sin imaginar que más tarde su vida daría un giro definitivo.

Yo estudié para maestra de actuación, cuando me recibí por cuestiones del destino me fui hacer un casting a Televisa y debuté y me quedé en Televisa el 5 de agosto de 1973 en un programa que se llamaba ‘Saber y hacer’ como conductora del programa…

A raíz de su peculiar dicción y forma tan rápida de hablar, fue que se ganó el apodo de la Tarabilla, pues cada que se ponía nerviosa causaba una gracia única de la que ni ella se percataba. Fue el actor, Roberto Cobo, quien comentó que no era la mujer maravilla, sino la mujer Tarabilla.

Su gran carrera en televisión

María Isabel Martínez, participó en un sinfín de proyectos de televisión como programas unitarios y telenovelas exitosas, fue en esa travesía que conoció al amor de su vida, Pompín Iglesias.

La muerte del comediante ocurrida en 2007, fue uno de los episodios más dolorosos en la vida de la actriz.

Dios sabe cuánto sufrí yo por Pompín, Dios sabe cuánto sufrí por mi papá, mi mamá y mi hermana, pero yo sabía que si se habían ido era porque allá iban a estar mejor

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Descanse en paz, María Isabel Martínez Moreno, la entrañable Tarabilla.

