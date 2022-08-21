MasterChef Celebrity: ¿Cuándo y a qué hora ver el estreno?

Para nadie es una sorpresa que la mejor programación y los realitys shows más entretenidos se encuentran siempre en nuestra casa, TV Azteca por lo que este domingo nuevamente nos vamos a vestir de gala con el estreno de la segunda temporada de MasterChef Celebrity.

Te puede interesar: Survivor México: Gabo es eliminado de la competencia.

En donde vamos a tener la oportunidad de ver a grandes personalidades fuera de su zona de confort y con el reto de demostrar sus habilidades en la cocina más famosa de todo México, pues todos quieren lograr lo conseguido por Germán Montero, quien se consagró campeón de la primera edición.

La conducción, nuevamente va a estar a cargo de Tatiana, quien estuvo presente en la edición kids, donde vamos a tener caras nuevas en los críticos, quienes estarán integrados por Betty Vázquez, José Ramón Castillo y la llegada de Pablo Albuerne, quien viene directamente de España.

Un elenco lleno de estrellas estará en MasterChef Celebrity.

Todos los participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity, tendrán que preparar sus mejores platillos para poder llegar a la gran final, por lo que los fans van a tener la oportunidad de conocer el talento culinario de estos famosos:

Margarita la Diosa de la Cumbia, Alan Ibarra, Talina Fernández, Carlos Eduardo Rico, Nadia López Ayuso, Francisco Gattorno, Lorena Herrera, Ernesto D’Alessio, Alejandra Toussaint, Julio Camejo, Verónica del Castillo, Marcelo Lara, Macky González, Mauricio Mancera, Carmen Campuzano, Pedro Moreno, Alejandra Ávalos, Ricardo Peralta, Karla Sofía Gascón y Arturo López Gavito.

También te puede interesar: Survivor México: Los mejores memes que dejó la eliminación de Gabo.

Todos los detalles para disfrutar del estreno de MasterChef Celebrity.

El estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity va a ser este domingo en punto de las 20:00 y la podrás disfrutar por la señal de Azteca Uno y por medio de la aplicación de TV Azteca En Vivo.

