MasterChef Celebrity: Finalistas, horario y todo lo que debes saber de la gran final

Hemos vivido todo tipo de emociones dentro de la cocina más famosa de todo México, pues quienes aún quedan en la competencia entregaron sus mejores platillos, pero el nivel de exigencia por parte de los jueces fue subiendo y hoy estamos a nada de presenciar la final de Masterchef Celebrity México que representará todo un desafío para los tres finalistas: Eduardo Capetillo Gaytán, Francisco Palencia e Irma Miranda.

Por ese motivo, cada semana tuvimos un eliminado, ya que los jueces no dejaban pasar un solo detalle. Al final, solo los que lograron subir su nivel, siguieron avanzando.

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¿Quiénes llegaron a la gran final de MasterChef Celebrity?

Tras una de las semifinales más cerradas que hemos visto en la historia del reality, Romina Marcos se tuvo que despedir de sus compañeros, junto con la posibilidad de ser la nueva MasterChef Celebrity.

Luego de una dura batalla, Eduardo Capetillo Gaytán, Irma Miranda y Francisco Palencia, tienen un lugar en la final de MasterChef Celebrity, donde tendrán que demostrar mucho más de lo que hicieron a lo largo de la temporada para poder ganar el reality.

Sin duda, la competencia va a estar muy cerrada, pues cada uno de ellos tiene grandes cualidades, con las que han logrado sorprender a los jueces. Sin embargo, los puntos débiles de cada uno podrían ser puestos a prueba en la final, lo que sería un gran reto para ellos.

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¿Cuándo y dónde ver la gran final de MasterChef Celebrity?

Todas las emociones de la gran final de MasterChef Celebrity, las podrás ver en vivo este domingo 10 de septiembre en punto de las 20 horas, todo por la señal de Azteca UNO y por medio de la aplicación de TV Azteca EN VIVO. Una cita que no te puedes perder, porque va a estar llena de grandes sorpresas para todos los amantes de la cocina.

