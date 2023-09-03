¿Quién salió eliminado de MasterChef Celebrity 2023 este 3 de septiembre?

En una noche emocionante, MasterChef Celebrity definió a sus tres finalistas, quienes el próximo domingo buscarán el título del mejor en la cocina más famosa de México. Sin embargo, quien se quedó en el camino fue finalmente Romina Marcos se despide de sus compañeros que llegaron a la final.

MasterChef Celebrity vive su mejor momento

El suspenso y la emoción han alcanzado su punto máximo en la cocina más famosa del país, donde Romina Marcos, Irma Miranda, Eduardo Capetillo Gaytán y Juan Francisco Palencia se enfrentan en una épica batalla por el boleto hacia la gran final de MasterChef Celebrity México 2023.

En medio de risas, camaradería y platos excepcionales, tan solo estos cuatro famosos han logrado llegar a la tan esperada semifinal que se llevará a cabo este domingo 3 de septiembre. Sin embargo, uno de ellos tendrá que despedirse, en lo que promete ser un momento de alta tensión y nerviosismo para los participantes y los espectadores por igual.

¿Quién fue el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity 2023?

La pregunta que está en la mente de todos es: ¿Quién será el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity 2023? La competencia ha sido feroz, y la semana anterior vimos cómo Mónica Dionne se sumaba a la larga lista de participantes expulsados en esta temporada, que incluye nombres como Alejandro Lukini, Pedro Prieto, Poncho de Nigris, Gabriela Goldsmith, "El Padre" José de Jesús Aguilar, Jimena Longoria, Emir Pabón, Jorge "El Travieso" Arce, Cibernético, Lis Vega, Ivonne Montero, Ana Patricia Rojo, Cositas, Manu Nna y Fabiola Campomanes.

¿Cómo fue la despedida de MasterChef Celebrity?

En esta semifinal, los jueces no dejarán pasar ningún detalle y evaluarán cada plato con un ojo crítico. Quien no logre superar esta etapa sufrirá un duro golpe, pero aquellos que avancen estarán un paso más cerca de convertirse en el próximo MasterChef Celebrity de México.

¿Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity?

No te pierdas MasterChef Celebrity 2023, todos los domingos, en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO y a través de la App TV Azteca EN VIVO.

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