MasterChef Celebrity: Javi Vázquez buscará sobrevivir en la cocina.

Estamos a pocos días del estreno de la primera temporada de MasterChef Celebrity México, donde tendremos la oportunidad de ver a grandes famosos demostrar sus mejores habilidades en la cocina.

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Javier Vázquez es un personaje muy conocido por su participación en la primera temporada de Survivor México y por subir sus rutinas de ejercicio en sus redes sociales, lo que le ha valido tener muchos fans en las plataformas digitales.

El entrenador asegura que tiene grandes talentos en las artes culinarias, por lo que ahora tendrá que conquistar el paladar de los jueces, quienes no van a dar calificaciones en favor de los famosos sin importar su trayectoria.

¿Quién es Javier Vázquez?

El entrenador fitness fue uno de los participantes más polémicos durante la primera temporada de Survivor México, pero al mismo tiempo fue uno de los favoritos entre los millones de fans.

Tiene una personalidad de llamar la atención, por lo que afirmó que no tiene miedo de enfrentarse a las grandes personalidades que estarán en MasterChef Celebrity.

El joven viene con un solo objetivo: llegar a la gran final en la cocina más famosa de México y demostrar que tiene un gran talento al momento de preparar sus platillos.

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Javier Vázquez buscará ser la gran revelación de MasterChef Celebrity show que podrás disfrutar por la señal de Azteca UNO el próximo viernes 20 de agosto en punto de las 19:30 horas.

